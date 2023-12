Les 6h VTT au Moulin Neuf #8 Le moulin neuf Argentré-du-Plessis Catégories d’Évènement: Argentré-du-Plessis

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00 . En relais de 2, 3 ou 4 ou bien en solo, venez concourir au 6h VTT du Moulin Neuf. Ouvert à tous à partir de 16 ans. Cette année : Tombola avec un lot unique d’une valeur de 500€

Inscriptions obligatoires, à partir du 8 janvier 2024 Sur place, restauration rapide, aire de pique-nique et de jeux .

Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne

