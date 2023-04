Visite du jardin du Moulin Neuf Le Moulin Neuf Ancy-le-Franc Catégories d’évènement: Ancy-le-Franc

Yonne

Visite du jardin du Moulin Neuf Le Moulin Neuf, 3 juin 2023, Ancy-le-Franc. Visite du jardin du Moulin Neuf Samedi 3 juin, 11h00, 17h00 Le Moulin Neuf Entrée libre Découvrez le moulin situé entre le canal de Bourgogne et l’Armançon. Ce sera l’ocassion de déguster un cocktail sur le thème des fleurs à la Botica. Le samedi 3 à partir de 18h, une prestation de chant sera proposée par « Les voix de l’Armançon », qui célébreront la nature et toutes ses beautés. Le Moulin Neuf 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

2023-06-03T17:00:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00 © La Botica

Détails Catégories d’évènement: Ancy-le-Franc, Yonne Autres Lieu Le Moulin Neuf Adresse 89160 Ancy-le-Franc Ville Ancy-le-Franc Departement Yonne Age max 99 Lieu Ville Le Moulin Neuf Ancy-le-Franc

Le Moulin Neuf Ancy-le-Franc Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancy-le-franc/

Visite du jardin du Moulin Neuf Le Moulin Neuf 2023-06-03 was last modified: by Visite du jardin du Moulin Neuf Le Moulin Neuf Le Moulin Neuf 3 juin 2023 Ancy-le-Franc Le Moulin Neuf Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc Yonne