COELHO le moulin Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

COELHO Vendredi 1 décembre, 20h30 le moulin 22,80€

Alliant voix grave, flow tout terrain et mélodies bien senties, COELHO ne laisse pas indifférent et détonne dans le paysage rap français.

Jeune talent originaire de Nantes, il inscrit son nom en 2017 en publiant son premier projet « Philadelphia » accompagné de son frère Be Dar, compositeur multi instrumentaliste. Il se fait repérer par le label Mezoued Records et nous délivre le projet « Vanités » paru en 2018 qui lui permettra de faire les premières parties de la tournée des Zéniths de VALD (Xeu Tour) et ceux de SNIPER en 2019.

Fort de ces expériences, il nous conte son « Odyssée » en 2020 à travers ce projet accompagné de clips esthétiques et soignés. Coelho dévoile ensuite son EP « SE7EN » en février 2021, constitué de 7 titres percutants dont un featuring avec ISHA.

En novembre 2021 il sort l’EP « Un jour de plus », puis annonce la sortie de l’EP « Un jour de moins » en avril 2022.

Coelho revient en 2023 avec une participation remarquée à la Saison 2 de « Nouvelle Ecole » sur Netflix, se hissant jusqu’à la finale du programme !

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

