ATILI le moulin, 14 octobre 2023, Marseille.

SAAG LE MOULIN PRÉSENTE ATILI

Disque d’or avec un titre qu’il a produit pour Biga*Ranx, plusieurs fois récompensé aux Victoires du Reggae, près de 100000 auditeurs mensuels sur Spotify, 3 millions de vues sur Youtube… Self made man, c’est seul qu’ATILI fait ses armes pour dévoiler son potentiel. Sons, clips, visuels, il est à l’initiative de tout ce qui touche à sa musique, dans l’inspiration comme dans la réalisation. Véritable moteur de la scène tourangelle, ATILI efface les frontières, décloisonne les genres et s’est imposé comme un producteur incontournable de la scène des musiques électroniques. Avec déjà plus de 9 albums et des dizaines de singles et mixtapes à son actif, ATILI sait aussi bien mettre son talent au service du rap ou encore du reggae, comptant ainsi de nombreuses collaborations (Panda Dub, Biffty, Pupajim, Prendy, Biga*Ranx…). Nul doute que d’autres viendront agrandir la liste et ce dès le prochain album, déjà en préparation. De ses premiers pas dans le monde de la musique à la structuration de son propre label S/O Records, c’est avec un dynamisme sans faille et une volonté d’avancer toujours plus vers des terres encore inconnues qu’ATILI se dévoile, façonnant son propre univers. Et quel univers! Un monde rempli d’influences toutes aussi riches que variées, surfant sur la vague reggae de ses premières amours mais naviguant vers un registre électro de plus en plus marqué

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

