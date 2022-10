ALKPOTE le moulin, 3 février 2023, Marseille.

ALKPOTE Vendredi 3 février 2023, 20h30 le moulin

21,99€

♫RAP♫

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille 13e Arrondissement Marseille 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entre sa consommation effrénée de drogue, ses prises de position volontairement extrêmes et provocatrices, et ses obsessions sexuelles très affirmées, Alkpote apparaît aujourd’hui comme un personnage sans aucune limite. L’autoproclamé “Empereur de la Crasserie” est, de l’avis général dans le milieu du rap, l’un des plus fins techniciens en activité. Son écriture basée sur des rimes multisyllabiques et sur des schémas de rime particulièrement élaborés, met ainsi en exergue la diversité de ses champs lexicaux et la richesse de son vocabulaire. La fascination qu’exerce le personnage d’Alkpote, associée à ses qualités artistiques indiscutables, ont fait de lui un rappeur au statut à part. Père spirituel de la majorité des artistes de la nouvelle génération. Aujourd’hui, Alk est donc à la fois une légende du rap français, dont la discographie regorge de classiques, en solo – L’Empereur, L’Orgasmixtape, Sadisme et Perversion – comme en groupe- Haine Misère et Crasse, Ténébreuse Musique, Neochrome Hall Star ; et un rappeur éminemment actuel, ancré dans la tendance et admiré par les plus jeunes, comme le prouvent ses programmations régulières dans les festivals européens les plus prestigieux.

Le pass sanitaire est obligatoire pour assister à ce concert (schéma vaccinal complet / test de dépistage négatif de moins de 72h).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:30:00+01:00

2023-02-03T22:30:00+01:00