DISIZ le moulin, 17 novembre 2022, Marseille.

DISIZ Jeudi 17 novembre, 19h30 le moulin

28€

♫♫♫

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille 13e Arrondissement Marseille 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Disiz », « cache_age »: 86400, « description »: « Rencontre. nStream : https://disiz.lnk.to/LAmournStore : https://disizlamour.store/n ____ nRetrouvez Disiz nInstagram : http://www.instagram.com/DisizFr nYouTube : http://www.youtube.com/DisizFrnFacebook : http://www.facebook.com/DisizFr nTwitter : http://www.twitter.com/DisizFrnWeb : https://www.disiz.studio/n____nRu00e9alisu00e9 par YagooznnProduit par SUBLIMEnnProducteur exu00e9cutif – Ru00e9my Solomon nDirectrice de production – Tu00e9a ChiffrenRu00e9gisseur Gu00e9nu00e9ral – Antoine Frugu00e8snnAssistant Ru00e9alisateur – Jordan Clu00e9ment nChef Opu00e9rateur – Hugo Carlier n1e assistante camu00e9ra – Lola Rougier-Onnisn2e assistante camu00e9ra – Cu00e9cile DavidnChef u00e9lu00e9ctricien – Nathan Jean-Franu00e7ois nElectricien – Maxime ChastresnPupitreur – Blaise Basdevant nChef Machiniste – Tanguy BourgeoisnMachiniste – Thomas Canivet nMachiniste – Valentin Prud’homme nOpu00e9rateur grue – Philippe Mourier nChef Du00e9corateur – Ju00e9ru00f4me Daudel n1e Assistante du00e9corateur – Elise Lopes Marcuccin2e Assistant du00e9corateur – Calvin N’SondenRu00e9gisseur d’exterieur – Jean-Philippe DurynChef Maquilleuse – Lena Autusse nStyliste – Selfina Ech-ChalkhanAssistante Styliste – Romane CisowskinMonteur – Zakaria CheurfanEtalonneur – Vincent Amor nu00c9quipe VFX – Little KingdomnCoordinateur VFX – Steven SmithnNuke compositeur – Boris DuongnSuperviseur VFX – John SeventinennRemerciement aux studios d’Epinay et u00e0 RVZ.n____nnParoles : Disiz nComposition : PRINZLY, LUCASV et Augustin CharnetnRu00e9alisation : Disiz / LUCASVnMix : LUCASVnMastering : Mathieu Bameulle at SB Mastering nu2117 & u00a9ufe0f 2021 Production Carru00e9 Bleu n____nnOk Disiz DemsnnMa langue sent le cannabis, je lui fais un cunni mais avant u00e7a je lui ai mis des doigts avec lesquels j’ai effritu00e9 ma beuh (effritu00e9 ma beuh)nEt puis de toutes fau00e7ons la vie n’est pas faite pour durer que trop sous le toncar le pu00e9tard est allumu00e9 j’atteins les cieux (j’atteins les cieux)nTous ces gens qui mentent, qui disent te connau00eetre mieux que les autres mais ne sont pas lu00e0 quand tu en as besoin, te ramasse pour que tu te rejettes u00e0 nouveau la faute nOuais les menteurs, ils font que ramener les soucis nJ’ai fais la mala, je du00e9pense Audemars, Audemars GuccinnCOUPLET DISIZ : nnSi ju2019te raconte ma vie tu vas te dire : nu201cdinguerie, mais quelle dinguerie mais quel enferu201dnDans ce disque il y a toute ma vie, il y a tout le paradis, il y a tout le paradis mais il y a l’enfer nnMais moi je suis heureuxnAvant j’u00e9tais peureuxnEst-ce que je suis en feu nEn tout cas je suis heureux nnCOUPLET DAMSO :nnBarbelu00e9s, ne m’empu00eacheront pas d’escalader nCagoulu00e9, je te du00e9marre toi et tous tes abonnu00e9s nDollars euros francs congolais nLes ennemis c’est jusqu’u00e0 la muerte, jusqu’u00e0 la mort nJe balance leurs objets personnels dans la rue nEt je ris dans le corridor nnGros moi je suis un haineux, je du00e9fonce sa mu00e8re blondasse aux yeux bleus nPute, fort, Salomu00e9 nnCOUPLET DISIZ : nnMais moi je suis heureux nOuais mais je suis heureux nNoce je roule ma beuh nMusique je roule un peu nMadeleine deux semaines sur deux nJe suis sur la capitale nu00c7a se chine en numu00e9rique nu00c7a se ken en digital nu00c7a commande un Uber eat nJ’ai cu00e9du00e9 au capital nPrinz qui m’appelle de BX nVeut faire du son, des bu00eatises nPutain je suis chaud sur Bruxelles nnJe serai plus jamais en hess (x3) nJe suis Disiz la peste nJe serai plus jamais en hess (x3) nJe serai plus jamais en hess (x3) nJe suis Disiz la pestenJe serai plus jamais en hess (x3) nJe serai plus jamais en hess (x3)nn#disiz #damso #rencontre », « type »: « video », « title »: « Disiz – RENCONTRE avec Damso », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dcAfOv5gyQw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dcAfOv5gyQw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCylVomQnFRQl_gOlXFNPf8g », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

https://www.youtube.com/watch?v=dcAfOv5gyQw

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T19:30:00+01:00

2022-11-17T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu le moulin Adresse 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille 13e Arrondissement Ville Marseille lieuville le moulin Marseille Departement Bouches-du-Rhône

le moulin Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

DISIZ le moulin 2022-11-17 was last modified: by DISIZ le moulin le moulin 17 novembre 2022 le moulin Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône