Fantaisies et chants d’amour d’hier et d’aujourd’hui Samedi 1 juillet, 15h00 Le Moulin Le Roy – Valmondois Accès sur réservation

Comme une prolongation de son programme « Jardins élisabéthains » conçu avec l’ensemble de musique ancienne « Il Convito », l’ensemble TM+ propose ici un « Voyage de l’écoute » original réunissant 3 interprètes : une chanteuse, un violiste (viole de gambe), et un violoncelliste jouant alternativement sur deux violoncelles, un baroque et un moderne.

Chacun, ils ont arpenté les grandes scènes de la musique baroque, ce qui ne les a jamais empêchés d’aller à la rencontre de répertoires différents et éclectiques avec une curiosité toujours en éveil, explorant toutes les possibilités de leurs instruments.

Ce programme est d’autant plus insolite qu’il n’existe aucun répertoire original pour cette formation et les musiciens ont ainsi cherché du répertoire qu’ils ont pu adapter pour leur trio :

Un mélange de pièces instrumentales en solo et en duo et de pièces vocales qui ont pour thème commun celui de l’amour heureux ou malheureux. Ce voyage commence au début du 17e siècle, parcourt le 18e, saute par dessus le 19e, pour atterrir au 20e et 21e siècles, avec des aller-retours entre les époques, les pays et les langues.

Le Moulin Le Roy – Valmondois 5 rue d'Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d'Oise Île-de-France Moulin XIX – Trace du XII – Jardin boisé Par le début de la rue, 1 à 5 rue d'Orgivaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

