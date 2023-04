Lecture par Félix Pruvost Le Moulin Le Roy Valmondois Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Lecture par Félix Pruvost Le Moulin Le Roy, 3 juin 2023, Valmondois. Lecture par Félix Pruvost Samedi 3 juin, 15h00 Le Moulin Le Roy Entrée libre Le Moulin Le Roy 5 chemin d’Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France Ancien moulin à farine, il est aujourd’hui le lieu d’habitation et l’atelier d’un maitre verrier dont l’électricité est fournie par le moulin toujours en activité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

