JOURNEE YOGA LE Moulin, Hameau Le Cros Saint-Vincent-d’Olargues, 21 octobre 2023, Saint-Vincent-d'Olargues.

Saint-Vincent-d’Olargues,Hérault

une bulle de liberté pour déconnecter du quotidien et se recharger au contact de la nature.

Retrouver son rythme et énergie naturels, nourris par le contact de la nature et des activités enrichissantes..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. EUR.

LE Moulin, Hameau Le Cros

Saint-Vincent-d’Olargues 34390 Hérault Occitanie



a bubble of freedom to disconnect from everyday life and recharge in contact with nature.

Rediscover your natural rhythm and energy, nourished by contact with nature and enriching activities.

una burbuja de libertad para desconectar de la vida cotidiana y recargar las pilas en contacto con la naturaleza.

Redescubre tu ritmo y energía naturales, alimentados por el contacto con la naturaleza y las actividades enriquecedoras.

eine Blase der Freiheit, um vom Alltag abzuschalten und sich im Kontakt mit der Natur aufzuladen.

Finden Sie Ihren natürlichen Rhythmus und Ihre natürliche Energie wieder, genährt durch den Kontakt mit der Natur und bereichernde Aktivitäten.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC