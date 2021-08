Le Moulin Fauve du Collectif Errances Théâtre Massenet, 22 octobre 2021, Lille.

**Vendredi 22 octobre à 14h et 18h30** **Durée : 45 minutes** **Cabaret féministe** **Pour tout le monde dès 6 ans** **Dans le cadre du M Festival** **Théâtre Massenet** **4 rue Massenet, Lille** **Métro : Fives** Voilà quatre générations que les femmes de la famille de Valentine travaillent dans les coulisses du Cabaret Le Moulin Fauve… Valentine, elle rêve de passer de l’autre côté des rideaux et d’être dans la lumière, comme les étoiles de la danse ! Mais elle doit faire face à des critiques : elle est trop petite , trop grosse, trop de trop ! Dans ce spectacle de danse et de marionnettes, le Collectif Errances questionne le rapport et la dépendance au regard d’autrui pour inviter les enfants à s’accepter, à être soi-même, à oser et à se dépasser. Distribution : Ecriture et interprétation : Sarah Gonçalves, Mélody Blocquel et Maud Persyn ; Construction marionnettes et accessoires : Marion Belot ; Regards extérieurs: Emilie Deletrez, Célia Guibbert, Marion Belot et Roland Frans Depauw ; Costumes : Mélody Blocquel, Gwenaelle Roué et Cathy Blocquel ; Décors : Pierre-Yves Aplincourt, Mathieu Sauvage et Gwenaelle Roué ; Création lumières : Juliette Delfosse ; Illustrations : Célia Guibbert ; Réalisation teaser : Laurent Iwasiuta Production : Collectif Errances Co-production : La Brouette Bleue de Fauquembergues Soutiens : Ville de Lille, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Région Hauts-de-France, Fonds de professionnalisation Audiens, Bureau Associé de Production Le Vent du Riatt/La Bicaudale.

