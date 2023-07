L’Histoire se cultive dans un ancien moulin Le moulin et ses jardins Barr Catégories d’Évènement: Barr

Bas-Rhin L’Histoire se cultive dans un ancien moulin Le moulin et ses jardins Barr, 16 septembre 2023, Barr. L’Histoire se cultive dans un ancien moulin 16 et 17 septembre Le moulin et ses jardins Venez découvrir un étonnant jardin potager formel dans le cadre plein de charme d’un ancien moulin. Le moulin et ses jardins 18 rue de l’Altenberg, 67140 Barr Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est 06 75 32 91 31 Deux ponts en pierre, dont l’un date de 1763, enjambent la rivière Kirneck qui sépare les différents jardins de cet ancien moulin : jardin d’agrément, constitué essentiellement de conifères, jardin d’herbes aromatiques de 16 carrés de 1m² chacun, jardin potager « à la française » de 200m² cultivés et verger souligné de motifs floraux. On y trouve également un canal de 30 mètres, un bassin-mare, une mini-serre belge et une serre anglaise. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

