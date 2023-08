Découvrez l’histoire de ce moulin chargé d’histoire Le moulin du Travers Gourdon-Murat, 16 septembre 2023, Gourdon-Murat.

Découvrez l’histoire de ce moulin chargé d’histoire 16 et 17 septembre Le moulin du Travers Gratuit. Entrée libre. Il ne sera pas possible de visite à l’intérieur du moulin pour des raisons de sécurité.

Découvrez librement ou lors d’une visite guidée le site du moulin du Travers. Vous pourrez y observer le moulin et son four à pain à proximité.

Le moulin du Travers Le Travers, 19170 Gourdon-Murat Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 26 67 72 24 http://www.facebook.com/lemoulindutravers Découvrez ce site comprenant un moulin et un four à pain à proximité. Niché au creux du village du Travers, sur les contreforts du plateau de Millevaches, le moulin aurait été construit peu après le milieu du XIXe siècle. Deux paires de meules tournaient alors : une pour la farine alimentaire, l’autre pour la farine animale. Détenu à l’époque de sa construction par la famille Champseix, il l’est encore aujourd’hui après quatre générations, bien qu’il ne tourne plus depuis les années 1950 en raison de l’absence de la roue et de la digue de rétention d’eau.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Le Moulin du Travers