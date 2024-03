Le Moulin du Travers « Eau travers du Moulin » Gourdon-Murat, dimanche 21 juillet 2024.

Le Moulin du Travers « Eau travers du Moulin » Gourdon-Murat Corrèze

8ème édition de la fête annuelle « Eau Travers du Moulin »

Ouverture du site à partir de 9h, entrée gratuite.

Exposition de photos, documents et matériels autour du moulin.

Fabrication et vente de pain à l’ancienne et tourtous avec visite du four.

Présence de nombreux stands artisanaux.

Repas sur réservation.

A 15h spectacle de la Compagnie C’est pas permis, tout public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 09:00:00

fin : 2024-07-21

Le Moulin du travers

Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lemoulindutravers@gmail.com

L’événement Le Moulin du Travers « Eau travers du Moulin » Gourdon-Murat a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze