Emaux d’art – Journée porte ouverte atelier et galerie Le moulin du temple Saint-Léger-la-Montagne, 26 juillet 2023, Saint-Léger-la-Montagne.

Saint-Léger-la-Montagne,Haute-Vienne

Isabelle Mathis, artiste émailleur d’art sur métaux expliquera son savoir-faire autour du métal, de l’émail et de l’art du feu. Le public découvrira, dans un cadre enchanteur, les subtilités des techniques d’émaillage (le cloisonné, l’émail peint, l’émail champlevé, etc.) et les étapes du processus de fabrication. Une exposition de ses plus belles pièces et de sa galerie sera commentée par ses soins. Réservation souhaitée..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 16:30:00. EUR.

Le moulin du temple

Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Isabelle Mathis, artist and metal enameller, will explain her expertise in metal, enamel and the art of fire. In an enchanting setting, the public will discover the subtleties of enameling techniques (cloisonné, painted enamel, champlevé enamel, etc.) and the stages in the manufacturing process. An exhibition of his finest pieces and his gallery will be commented on by him. Reservations essential.

Isabelle Mathis, artista y esmaltadora de metales, explicará sus habilidades con el metal, el esmalte y el arte del fuego. En un marco encantador, el público descubrirá las sutilezas de las técnicas de esmaltado (cloisonné, esmalte pintado, esmalte champlevé, etc.) y las etapas del proceso de fabricación. Una exposición de sus mejores piezas y su galería serán comentadas por él mismo. Imprescindible reservar.

Isabelle Mathis, Künstlerin für Metallemaillierung, wird ihr Know-how rund um Metall, Emaille und Feuerkunst erläutern. Das Publikum wird in einem zauberhaften Rahmen die Feinheiten der Emaillierungstechniken (Cloisonné, gemaltes Emaille, Champlevé-Emaille usw.) und die Etappen des Herstellungsprozesses kennenlernen. Eine Ausstellung seiner schönsten Stücke und seiner Galerie wird von ihm kommentiert. Reservierung erwünscht.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Monts du Limousin