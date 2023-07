Exposition Ostendere – Emaux d’Isabelle Mathis Le moulin du temple Saint-Léger-la-Montagne, 22 juillet 2023, Saint-Léger-la-Montagne.

Saint-Léger-la-Montagne,Haute-Vienne

Isabelle Mathis, émailleur d’art sur métaux et plasticienne présente en avant-première son exposition itinérante Ostendere avant son départ en itinérance..

2023-07-22 fin : 2023-08-15 18:00:00. EUR.

Le moulin du temple

Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Isabelle Mathis, metal enameller and visual artist, previews her touring exhibition Ostendere prior to its departure on the road.

Isabelle Mathis, esmaltadora de metales y artista plástica, presenta su exposición itinerante Ostendere antes de que salga de gira.

Isabelle Mathis, Metall-Emailleurin und bildende Künstlerin, präsentiert eine Vorpremiere ihrer Wanderausstellung Ostendere, bevor sie auf Wanderschaft geht.

