Lansac Gironde Lansac EUR 2 Profitez d’une visite guidée du moulin pour découvrir aussi bien les différentes essences de bois qui composent la toiture pivotante ainsi que le mode de production des farines “de meules”. À côté, vous trouverez la maison du meunier dans laquelle vous sera expliqué au moyen de supports vidéos le travail à l’ancienne des moissonneurs, le fonctionnement du moulin et où vous pourrez acheter de la farine.

Le site du moulin situé sur la colline du grand puy est un endroit agréable pour une soirée apéritive au coucher du soleil ou un pique-nique en famille.

Profitez d'une visite guidée du moulin pour découvrir aussi bien les différentes essences de bois qui composent la toiture pivotante ainsi que le mode de production des farines "de meules". À côté, vous trouverez la maison du meunier dans laquelle vous sera expliqué au moyen de supports vidéos le travail à l'ancienne des moissonneurs, le fonctionnement du moulin et où vous pourrez acheter de la farine.

Le site du moulin situé sur la colline du grand puy est un endroit agréable pour une soirée apéritive au coucher du soleil ou un pique-nique en famille.

La salle du meunier vous accueille pour vos réceptions et grands événements.

