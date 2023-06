Camp de scoutisme des Eclaireuses et Eclaireurs de France de Chambéry au Moulin du Franquet en Lozère Le Moulin du Franquet Saint-Alban-sur-Limagnole, 10 juillet 2023, Saint-Alban-sur-Limagnole.

Camp de scoutisme des Eclaireuses et Eclaireurs de France de Chambéry au Moulin du Franquet en Lozère 10 – 26 juillet Le Moulin du Franquet 570€

Toi aussi, rejoins l’aventure du scoutisme laïque cet été!

Les Eclaireuses et Eclaireurs de France de Chambéry mettent le cap vers le nord de la Lozère, au cœur de la Margeride, terre granitique, pays du Gevaudan… Le Moulin du Franquet est niché au bord de la Limagnole, au pied d’un grand bloc rocheux : forêts, paturages, landes à genêts et blocs de granites, c’est une magnifique terre d’aventures !

Et cet été, l’aventure sera partagée ! Nous partons avec le groupe du Puy en Velay (même taille que le groupe de Chambéry) pour vivre l’aventure encore plus grand !

Randonnées, bivouacs, grands jeux, froissartage (construction de mobilier en bois), cabanes, activités manuelles et artistiques et projets seront au programme. Et bien entendu, vie en petits groupes, participation aux tâches quotidiennes, entraide, autonomie, respect de l’environnement… Et puis l’ouverture, le partage, l’échange, la transmission que l’on pourra vivre plus fort grâce à ce camp jumelé.

Le Moulin du Franquet Le Franquet, Saint-Alban-sur-Limagnole Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie [{« type »: « email », « value »: « chambery@eedf.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T13:00:00+02:00 – 2023-07-10T22:00:00+02:00

2023-07-26T07:00:00+02:00 – 2023-07-26T13:00:00+02:00

scoutisme nature

EEDF