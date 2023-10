LECTURES À LA VEILLÉE Le Moulin d’Ivray et Le Plessis Chivré Étriché, 9 avril 2024, Étriché.

Étriché,Maine-et-Loire

L’écrivain Catherine Michoux nous invite au voyage lors de ses soirées « lectures à la veillée » qui se dérouleront à la Chapelle du Moulin d’Ivray et au Plessis-Chivré à Etriché, mardi 09, jeudi 11 et vendredi 12 avril 2024, 20h..

2024-04-09

Le Moulin d’Ivray et Le Plessis Chivré

Étriché 49330 Maine-et-Loire



Writer Catherine Michoux invites us on a journey during her « readings at the wake » evenings at the Chapelle du Moulin d’Ivray and Le Plessis-Chivré in Etriché, Tuesday April 09, Thursday April 11 and Friday April 12, 2024, 8pm.

La escritora Catherine Michoux le invita a un viaje durante sus « lecturas nocturnas » en la Chapelle du Moulin d’Ivray y Le Plessis-Chivré en Etriché, martes 09, jueves 11 y viernes 12 de abril de 2024, 20:00 h.

Die Schriftstellerin Catherine Michoux lädt uns bei ihren Abenden « lectures à la veillée », die in der Chapelle du Moulin d’Ivray und in Le Plessis-Chivré in Etriché stattfinden, am Dienstag, den 09., Donnerstag, den 11. und Freitag, den 12. April 2024, um 20 Uhr auf eine Reise ein.

