Café-Outils #83 : Développez efficacement votre réseau avec LinkedIn en 2024 Vendredi 12 janvier 2024, 09h00 Le Moulin Digital : NOUVELLE ADRESSE Entrée libre sur inscription.

Rejoignez-nous pour (re)découvrir Linkedin, et gagnez un temps d’avance dans le monde en constante évolution du réseautage et du développement professionnel.

Nous explorerons les dernières tendances et quelques bonnes pratiques pour maximiser votre présence sur cette plateforme, et bien sûr quelques astuces au sujet de son algorithme.

Ne manquez pas cette opportunité de vous connecter avec la communauté Linkedin et de votre façon d’utiliser cet immense réseau social professionnel !

Ce billet vous réserve une place EN PRÉSENTIEL au Moulin Digital – 1, rue Roland Moreno – 26300 Alixan.

Le Moulin Digital : NOUVELLE ADRESSE 1 rue Roland moreno 26300 Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T09:00:00+01:00 – 2024-01-12T10:00:00+01:00

