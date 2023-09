Job Matching : Développeurs Logiciel en alternance Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the Alps Valence-Romans Alixan Catégories d’Évènement: Alixan

Drôme Job Matching : Développeurs Logiciel en alternance Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the Alps Valence-Romans Alixan, 13 octobre 2023, Alixan. Job Matching : Développeurs Logiciel en alternance Vendredi 13 octobre, 08h30 Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the Alps Valence-Romans Entrée libre sur inscription. Les 10 alternant•e•s en Développement Logiciel au Campus Numérique in the Alps de Valence vont être disponibles début novembre pour poursuivre leur formation en entreprise ! Profitez de ce moment convivial pour rencontrer en entretien individuel celle ou celui qui va vous aider à développer votre projet web ou votre logiciel métier #PHP #Laravel #HTML #CSS #JavaScript #SQL #Java #Spring Boot #UX/UI #Vue.js #Python #Django #Git #basesdedonnées #systèmeréseaux #algorithmique… Vendredi 13 octobre de 08h30 à 10h30

Le Moulin Digital – 8, avenue de la Gare – 26300 Alixan

Vendredi 13 octobre de 08h30 à 10h30

Le Moulin Digital – 8, avenue de la Gare – 26300 Alixan

Petit-déjeuner offert

