Café-outils #82 : Les outils collaboratifs en no code

Drôme Café-outils #82 : Les outils collaboratifs en no code Le Moulin Digital Alixan, 1 décembre 2023, Alixan. Café-outils #82 : Les outils collaboratifs en no code Vendredi 1 décembre, 09h00 Le Moulin Digital Entrée libre sur inscription. Un logiciel de collaboration facilite la coopération entre équipes, même si elles se trouvent dans des lieux ou des services différents.

Grâce à des caractéristiques telles que la messagerie, l’automatisation, l’intégration, la création de processus, et bien d’autres, les logiciels de collaboration actifs favorisent la communication entre les équipes et la coordination de leurs tâches essentielles à l’échelle de l’entreprise.

Découvrez dans ce café-outils quelques exemples d’outils collaboratifs faciles à utiliser à plusieurs, et gagnez en performance, même si vous êtes à distance les uns des autres ;)

Ce billet vous réserve une place EN PRÉSENTIEL au Moulin Digital – 8, avenue de la Gare – 26300 Alixan. Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 83 50 58 https://lemoulindigital.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://CO82.eventbrite.fr/?aff=OA »}] [{« link »: « https://goo.gl/maps/FZZPJr42A1GFX5m46 »}] De nombreux services à proximité : poste, transports en commun, restaurants, hôtel. A 7 mn à pied de la gare Valence TGV. Bus : Durée des trajets : Pole Bus Valence : 22 mn Romans (centre-ville) : 28 mn Cornas (07) : 57 mn http://www.citea.info. Train : Durée des trajets: A 1h10 de Grenoble, de Lyon et de Marseille A 2h10 de Paris A 17mn de Romans : 17 mn A 15mn de Valence ville (navettes) Horaires des trains sur : http://www.voyages-sncf.com/ Voiture : 4 parkings payants. Autour du Moulin : stationnement gratuit 3 heures avec un disque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

