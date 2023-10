6 jours de formation pour lancer votre entreprise ! Le Moulin Digital Alixan Catégories d’Évènement: Alixan

Drôme 6 jours de formation pour lancer votre entreprise ! Le Moulin Digital Alixan, 6 novembre 2023, Alixan. 6 jours de formation pour lancer votre entreprise ! 6 – 30 novembre Le Moulin Digital Entrée libre sur inscription. Bénéficiez gratuitement d’un programme de formation très complet pour lancer votre projet de création d’entreprise

Dans le cadre du programme French Tech Tremplin Prépa 2023, nous ouvrons nos séances de formation à toute personne intéressée ayant un projet de création d’entreprise.

Cette formation se déroulera dans les locaux du Moulin Digital – 8, avenue de la Gare – Rovaltain – Valence TGV – 26300 Alixan.

Lors de votre inscription, merci de cocher les cases correspondant aux séances auxquelles vous vous engagez à vous rendre disponible pour les suivre, car attention, pour chaque séance, les places sont limitées à 15 personnes ⚠️

Le Moulin Digital
8, avenue de la gare
26300 ALIXAN
Alixan 26300 Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes

