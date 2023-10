Café-Outils #81 : Google Search Console Le Moulin Digital Alixan, 3 novembre 2023, Alixan.

Café-Outils #81 : Google Search Console Vendredi 3 novembre, 09h00 Le Moulin Digital Entrée libre sur inscription.

Google Search Console vous permet de vérifier si votre site web est indexé par Google, d’optimiser votre référencement grâce à des statistiques et des conseils personnalisés, et donc de valider votre cible et votre marché.

Comment les internautes vous trouvent-ils via Google ? Que cherchent-ils précisément sur votre site ? Où vont-ils ? Quelles sont les erreurs détectées ?

Ce billet vous réserve une place EN PRÉSENTIEL au Moulin Digital – 8, avenue de la Gare – 26300 Alixan.

Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T10:00:00+01:00

