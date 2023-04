Café-Outils : Outils de gestion de vos événements professionnels Le Moulin Digital Alixan Catégories d’Évènement: Alixan

Café-Outils : Outils de gestion de vos événements professionnels Le Moulin Digital, 5 mai 2023, Alixan. Café-Outils : Outils de gestion de vos événements professionnels Vendredi 5 mai, 09h00 Le Moulin Digital Inscription obligatoire, entrée libre. Les événements professionnels requièrent une bonne préparation avant, pendant, et après : il en va de la réputation, la promotion et la valorisation de la structure organisatrice.

Que ce soit pour lancer un nouveau produit et/ou service, célébrer une nouveauté ou un anniversaire, ou encore accroître votre notoriété, découvrez les outils et points-clés pour en faire une expérience réussie ! Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 83 50 58 https://lemoulindigital.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://CO76.eventbrite.fr/?aff=OA »}] De nombreux services à proximité : poste, transports en commun, restaurants, hôtel. A 7 mn à pied de la gare Valence TGV. Bus : Durée des trajets : Pole Bus Valence : 22 mn Romans (centre-ville) : 28 mn Cornas (07) : 57 mn http://www.citea.info. Train : Durée des trajets: A 1h10 de Grenoble, de Lyon et de Marseille A 2h10 de Paris A 17mn de Romans : 17 mn A 15mn de Valence ville (navettes) Horaires des trains sur : http://www.voyages-sncf.com/ Voiture : 4 parkings payants. Autour du Moulin : stationnement gratuit 3 heures avec un disque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

