Drôme

Les réseaux sociaux dans son métier – méthode, outils, bonnes pratiques | Atouts Numériques Le Moulin Digital, 21 avril 2023, Alixan. Les réseaux sociaux dans son métier – méthode, outils, bonnes pratiques | Atouts Numériques Vendredi 21 avril, 09h00 Le Moulin Digital

Sur inscription

Outils, méthode et bonnes pratiques d'utilisation des réseaux sociaux dans son activité professionnelle | Atouts Numériques Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

04 75 83 50 58 https://lemoulindigital.fr/ De nombreux services à proximité : poste, transports en commun, restaurants, hôtel. A 7 mn à pied de la gare Valence TGV. Les réseaux sociaux dans son activité professionnelle: quelle méthode utiliser, quels outils choisir et quelles bonnes pratiques mettre en oeuvre? Que ce soit au service de sa petite entreprise, de son job de salarié, ou de responsable d’association, nous sommes de plus en plus concernés par cette utilisation professionnelle des réseaux sociaux. Mais comment créer du contenu engageant? Comment mobiliser et animer sa communauté? Comment convertir en fidélisation ou prospection? Autant de thèmes qui seront abordés lors de cette session collective au format webinaire. Un focus sera réalisé sur Linkedin, Facebook et Instagram. Le programme Atouts Numériques est un programme co-financé par l’Union Européenne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est décliné par le Moulin Digital pour accompagner les petites entreprises et associations de la Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T09:00:00+02:00

2023-04-21T12:30:00+02:00

