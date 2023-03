Atelier numérique Orange Digital Center : Être visible sur le web Le Moulin Digital Alixan Catégories d’Évènement: Alixan

Atelier numérique Orange Digital Center : Être visible sur le web Le Moulin Digital, 30 mars 2023, Alixan. Atelier numérique Orange Digital Center : Être visible sur le web Jeudi 30 mars, 17h00 Le Moulin Digital Entrée libre sur inscription Artisan•e•s, commerçant•e•s, entrepreneur•e•s : participez à ce cours gratuit !

Les temps forts de cet atelier :

– À quoi ça sert d’être visible sur internet ?

– Comment développer ses ventes et fidéliser sa clientèle ?

– Quelles stratégies adopter ? Infos pratiques :

• Jeudi 30 mars 2023 de 17h à 18h30

• Lieu : Le Moulin Digital – 8, avenue de la Gare – 26300 Alixan Parking gratuit :

– durant 3h sur la voirie : pensez bien à mettre votre disque de stationnement ;

– au Parking P4 Vercors de la Gare TGV à 5 minutes à pieds.

Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 83 50 58

