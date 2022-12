Café-Outils : Les outils digitaux au service de votre relation client Le Moulin Digital Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Drôme

Café-Outils : Les outils digitaux au service de votre relation client Le Moulin Digital, 6 janvier 2023, Alixan. Café-Outils : Les outils digitaux au service de votre relation client Vendredi 6 janvier 2023, 09h00 Le Moulin Digital

Entrée libre sur inscription.

Découvrez les outils de relation directe avec vos clients ! Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Bus : Durée des trajets : Pole Bus Valence : 22 mn Romans (centre-ville) : 28 mn Cornas (07) : 57 mn http://www.citea.info. Train : Durée des trajets: A 1h10 de Grenoble, de Lyon et de Marseille A 2h10 de Paris A 17mn de Romans : 17 mn A 15mn de Valence ville (navettes) Horaires des trains sur : http://www.voyages-sncf.com/ Voiture : 4 parkings payants. Autour du Moulin : stationnement gratuit 3 heures avec un disque

04 75 83 50 58 https://lemoulindigital.fr/ De nombreux services à proximité : poste, transports en commun, restaurants, hôtel. A 7 mn à pied de la gare Valence TGV. Développez une relation one-to-one avec votre clientèle avec les outils connus et moins connus que nous allons vous présenter.

Conversations, réservations, support… Tenez encore mieux compte des souhaits et des attentes de vos clients et prospects afin de les satisfaire et de les fidéliser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T09:00:00+01:00

2023-01-06T10:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Alixan, Drôme Autres Lieu Le Moulin Digital Adresse 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Ville Alixan lieuville Le Moulin Digital Alixan Departement Drôme

Le Moulin Digital Alixan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alixan/

Café-Outils : Les outils digitaux au service de votre relation client Le Moulin Digital 2023-01-06 was last modified: by Café-Outils : Les outils digitaux au service de votre relation client Le Moulin Digital Le Moulin Digital 6 janvier 2023 Alixan Le Moulin Digital Alixan

Alixan Drôme