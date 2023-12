Menu de la Saint-Sylvestre et du jour de l’an du Moulin des Saveurs Le Moulin des Saveurs Nérac, 31 décembre 2023, Nérac.

Nérac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2024-01-01

Le Moulin des Saveurs vous propose son menu de la Saint-Sylvestre et du jour de l’an à emporter, sur commande avant le 28 décembre 2023 :

– raviole de foie gras de canard, crémeux de patate douce au lait de coco, bouillon thaï au gingembre, citronnelle et coriandre

– sur un sablé à la noisette, tartare de noix de Saint-Jacques aux jeunes pousses de moutarde japonaise et carpaccio de cèpes

– liqueur de gin à la griotte et son sorbet à la pomme verte

– ballotine de pigeonneau farci aux gambas, chutney de figues, réduction de vin de Maury au chocolat

– croustillant d’abondance au mascarpone

– confiture de myrtilles au miel

– chou à la crème diplomate au praliné, craquelin au sarrasin et son Ferrero Rocher.

Le Moulin des Saveurs Rue du Moulin des Tours

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de l’Albret