Menu de Noël à emporter du Moulin des Saveurs Le Moulin des Saveurs Nérac, 24 décembre 2023, Nérac.

Nérac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24

fin : 2023-12-25

Le Moulin des Saveurs vous propose un menu de Noël à emporter sur commande avant le 21 décembre 2023 :

– escalope de foie gras poêlée à la fleur de sel, tarte fine aux champignons du moment, jus de viande au lard paysan

– croustillant de coeur de ris de veau au beurre noisette, crépinette de pommes roseval aux noix de Saint-Jacques, sauce au Porto

– assortiments de fromages, mélanges de jeunes pousses

– moelleux aux marrons et son coeur au chocolat, lait au romarin, une boule de sorbet mandarine.

Le Moulin des Saveurs Rue du Moulin des Tours

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de l’Albret