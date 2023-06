Venez à la découverte de ce moulin ! Le moulin des Fumades Payrignac, 16 septembre 2023, Payrignac.

Venez à la découverte de ce moulin ! 16 et 17 septembre Le moulin des Fumades Gratuit. Entrée libre.

Depuis quelques années déjà, cet ancien moulin a repris son activité. Pour les Journées européennes du patrimoine, vous pourrez découvrir le fascinant fonctionnement de cette ancienne machine lors de la production d’huile de noix ou d’huile de noisette.

Le moulin des Fumades Lieu-dit les Pincats, 46300 Payrignac Payrignac 46300 Lot Occitanie 05 65 41 04 70 https://www.atelierdesfumades.fr/ Au cœur de la Bouriane, dans le pays Quercynois, un moulin qui dormait depuis plus de 60 ans a repris vie sous l’initiative de ses propriétaires. Une fabrique d’huile de noix se trouvait là. Il y avait tout pour le refaire fonctionner. Désormais, l’huile de noix y est fabriquée toute l’année, à l’aide d’une méthode ancestrale pour extraire l’huile de noix, dans le plus grand respect de la tradition.

Un petit musée s’y trouve, avec la projection d’un film retraçant l’histoire du moulin et sa rénovation. Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©DR