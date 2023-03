Le Moulin de Vanneau célèbre la St Patrick Saints-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Saints-en-Puisaye

Yonne « Concert Grange » au Moulin de Vanneau, de la bière du coin, la Fayyar qui coule à flot, l’inévitable Irish Stew pour se sustenter! Des chansons punk déglinguées à l’électro vintage de Parlez-moi d’Amour. Une ferme avec une grange bien sous tous rapports, allez, dépoussiérez votre dress code Punk! Une bonne soirée tout public, un peu comme une « Sympathique Saint Patrick Poyaudine… »

Et accessoirement, saurez-vous nous dire si le Patoche il est passé dans l’Yonne pour de vrai ? moulinvanneau@wanadoo.fr +33 3 86 45 59 80 http://www.moulin-de-vanneau.fr/ Saints-en-Puisaye

