Le moulin de Seillant Chaillac, mardi 6 août 2024.

Le moulin de Seillant Chaillac Indre

Mardi

Découvrez ce moulin au fond d’une vallée donc le mécanisme est encore intact.

Le moulin de Seillant, propriété de la commune de Chaillac, est niché au fond de sa vallée verdoyante et offre une promenade au charme incontestable. Devant sa roue refait à l’identique et son mécanisme intérieur intact, note guide évoquera le fonctionnement, l’importance et la destinée de tous ses petits moulins de campagne, si nombreux sur les rivières et ruisseaux de note région. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 14:30:00

fin : 2024-08-06

Lieu-dit Seillant

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

