Journées du patrimoine – Démonstration de la mise en marche du moulin de Roullours Le Moulin de Roullours Vire Normandie, 16 septembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Pour les journées du patrimoine, le moulin de Roullours vous ouvre ses portes et vous permet de découvrir la mise en marche du moulin et de voir la transformation du blé en farine bio. Sur place vous pourrez déguster des crêpes et du pain cuit au feu de bois..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Le Moulin de Roullours Roullours

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



For Heritage Days, the Roullours mill is opening its doors to let you discover how the mill is started up and how wheat is transformed into organic flour. You’ll also be able to taste crêpes and bread baked in a wood-fired oven.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el molino Roullours abre sus puertas para que descubra cómo se pone en marcha el molino y cómo se transforma el trigo en harina ecológica. También podrá degustar crêpes y pan cocido al fuego de leña.

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals öffnet die Mühle von Roullours ihre Türen und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Inbetriebnahme der Mühle und die Verarbeitung des Weizens zu Bio-Mehl zu beobachten. Vor Ort können Sie Crêpes und im Holzofen gebackenes Brot genießen.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche