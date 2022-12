Les Bricoleuses : Petits mondes lumineux Le Moulin de Roques, 25 mars 2023, Roques.

Samedi 25 mars 2023, 10h30

Installation/spectacle interactive pour le très jeune public, autour de la neige et de jeux lumineux.

Le Moulin de Roques 14 avenue de la Gare 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

Petits mondes lumineux est une installation autour de l’hiver et de la lumière, toute de blanc vêtue, qui mêle la musique, le cirque, les arts plastiques et le théâtre d’objet pour multiplier les invitations à la lecture.

De tout petits personnages lumineux vont nous raconter une histoire en passant sur les murs, le plafond, le corps d’une acrobate, les pieds et les mains des enfants. Ils vont nous montrer que plus loin, il y a tout un monde : des cabanes, des chemins, une montagne, une bataille de boules de neige, des traineaux à lecture, des tables lumineuses… et plein d’autres choses à imaginer.

Comme pour chaque création, la compagnie ‘Les bricoleuses’ crée des formes artistiques pour les tout-petits et inscrit ses projets dans des lieux de vie et des espaces publics (crèches, médiathèques, parcs) pour y provoquer des rencontres artistiques, des espaces collectifs de pratiques culturelles.

Avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne (Direction des Arts Vivant et Visuels).

Public : enfants de 1 an à 3 ans, accompagnés de parent(s) – fratries bienvenues (6 ans maxi).



