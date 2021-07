Le moulin de Maupertuis sort de sa réserve ! Donzy, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Donzy.

Le moulin de Maupertuis sort de sa réserve ! 2021-07-30 – 2021-07-30 Rue André Audinet Moulin de maupertuis

Donzy 58220

9 9 EUR Entrez dans les coulisses de la vie de meunier au cœur du Moulin de Maupertuis. Le moulin cache des machines témoignant d’un savoir-faire unique et pourtant nécessaire dans la gastronomie locale. Pendant cette visite, complétez vos connaissances sur les autres farines et les

techniques pour les utiliser. Elle sera suivie d’une dégustation de vins du Coteaux du Giennois et Pouilly Fumé en Partenariat avec l’Office de Tourisme.

+33 3 86 28 11 85

Entrez dans les coulisses de la vie de meunier au cœur du Moulin de Maupertuis. Le moulin cache des machines témoignant d’un savoir-faire unique et pourtant nécessaire dans la gastronomie locale. Pendant cette visite, complétez vos connaissances sur les autres farines et les

techniques pour les utiliser. Elle sera suivie d’une dégustation de vins du Coteaux du Giennois et Pouilly Fumé en Partenariat avec l’Office de Tourisme.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par