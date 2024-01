LA TOURNEE DU SIECLE LE MOULIN DE L’ETANG Billom, vendredi 22 mars 2024.

LA TOURNÉE DU SIECLE Avec LES SHERIFF qui fêtent leur 40 ans de carrière, TAGADA JONES leur 30 ans , DIRTY FONZY qui soufflent leurs 20 bougies et le petit dernier de la famille NOT SCIENTISTS dont on célébrera les 10 ans ! Et oui, si l’on additionne les anniversaires de 4 groupes phares de la scène hexagonale, ça fait 100 ans, ALORS VIENS FÊTER UN SIECLE DE PUNK ROCK, c’est maintenant et pas dans 100 ans !Présenté par Kicking Booking & Rage Tour.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 18:30

Réservez votre billet ici

LE MOULIN DE L’ETANG AVENUE DE LA REPUBLIQUE 63160 Billom 63