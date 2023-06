La ruée vers l’or Le moulin de Lens-Lestang Lens-Lestang, 12 juin 2023, Lens-Lestang.

Qui va trouver une paillette d’or ? Après une brève présentation de l’histoire de différentes ruées vers l’or sur différents continents, présentation du matériel utilisé et démonstration. Distribution du matériel à chacun et conseils sur l’utilisation..

Le moulin de Lens-Lestang Quartier des Barbonnières

Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Who’s going to find a gold flake? After a brief presentation of the history of various gold rushes on different continents, the equipment is shown and demonstrated. Distribution of equipment to each participant and advice on how to use it.

¿Quién encontrará un copo de oro? Tras una breve presentación de la historia de la fiebre del oro en distintos continentes, se muestra y demuestra el equipo utilizado. Se distribuirá el equipo a cada participante y se le darán consejos sobre cómo utilizarlo.

Wer findet einen Goldflitter? Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte verschiedener Goldrausche auf verschiedenen Kontinenten wird das verwendete Material vorgestellt und vorgeführt. Verteilung des Materials an jeden und Tipps zur Verwendung.

