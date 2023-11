Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins au Moulin de l’Arbalète Le Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville, 22 juin 2024, Saint-Maclou-de-Folleville.

Saint-Maclou-de-Folleville,Seine-Maritime

Pour la 26ème édition de la Fête du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins, les bénévoles du CCTSS du moulin de l’Arbalète vous invitent autour de l’exposition « L’eau, utile à tous ».

Profitez également d’un concert avec Alain DE NARDIS à 20h.

Vente de pains et brioches feuilletées..

Samedi 2024-06-22 fin : 2024-06-23 . .

Le Moulin de l’Arbalète Route des Moulins

Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie



For the 26th Fête du Patrimoine de Pays and Journée des Moulins, CCTSS volunteers from the Moulin de l’Arbalète invite you to visit the exhibition « L’eau, utile à tous ».

Enjoy a concert by Alain DE NARDIS at 8pm.

Bread and flaky buns for sale.

Con motivo de la 26ª Fiesta del Patrimonio Rural y la Jornada de los Molinos, los voluntarios del CCTSS del Moulin de l’Arbalète le invitan a participar en una exposición titulada « L’eau, utile à tous ».

También habrá un concierto de Alain DE NARDIS a las 20.00 h.

Venta de pan y bollos hojaldrados.

Ausgabe der Fête du Patrimoine de Pays und des Journée des Moulins laden die Freiwilligen des CCTSS der Moulin de l?Arbalète Sie rund um die Ausstellung « L’eau, utile à tous » (Wasser, nützlich für alle) ein.

Genießen Sie außerdem um 20 Uhr ein Konzert mit Alain DE NARDIS.

Verkauf von Blätterteigbroten und Brioches.

