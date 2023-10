Festival AR(t)CHIPEL à Thoré-la-Rochette Le Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette, 4 novembre 2023, Thoré-la-Rochette.

Thoré-la-Rochette,Loir-et-Cher

Dans le cadre des Nouvelles Renaissances, le Festival AR(t)CHIPEL vous invite à deux rencontres avec les artistes : Juanan Requena et Tendance Floue..

Samedi 2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Le Moulin de la Fontaine

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



As part of Nouvelles Renaissances, the AR(t)CHIPEL Festival invites you to two meetings with the artists: Juanan Requena and Tendance Floue.

En el marco de Nouvelles Renaissances, el Festival AR(t)CHIPEL le invita a dos encuentros con los artistas: Juanan Requena y Tendance Floue.

Im Rahmen der Neuen Renaissancen lädt das Festival AR(t)CHIPEL zu zwei Begegnungen mit den Künstlern : Juanan Requena und Tendance Floue.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois