Exposition La perspective du Castor : Tendance Floue, 9 photographes en résidence à Thoré-la-Rochette Le Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette, 4 septembre 2023, Thoré-la-Rochette.

Thoré-la-Rochette,Loir-et-Cher

La rencontre et la confrontation des écritures photographiques au sein du collectif permettent d’ouvrir le chemin des questionnements, susceptibles d’enrichir le regard et la sensibilité particulière de chacun. Susciter la réflexion plutôt qu’imposer une réponse..

Dimanche 2023-09-04 14:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. 5 EUR.

Le Moulin de la Fontaine

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The meeting and the confrontation of the photographic writings within the collective allow to open the way of questionings, likely to enrich the glance and the particular sensitivity of each one. To stimulate reflection rather than to impose an answer.

El encuentro y la confrontación de la escritura fotográfica en el seno del colectivo abren la vía al cuestionamiento, susceptible de enriquecer la mirada y la sensibilidad particular de cada uno. Estimular la reflexión más que imponer una respuesta.

Das Zusammentreffen und die Konfrontation der fotografischen Handschriften innerhalb des Kollektivs ermöglichen es, Fragen zu stellen, die den Blick und die besondere Sensibilität jedes Einzelnen bereichern können. Das Ziel des Projekts ist es, die Menschen zum Nachdenken anzuregen, anstatt ihnen eine Antwort aufzuzwingen.

