Exposition « Ivres livres » de Robert Delpire et Juanan Requena à Thoré-la-Rochette Le Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette, 8 juillet 2023, Thoré-la-Rochette.

Thoré-la-Rochette,Loir-et-Cher

Les espaces du moulin seront consacrés à deux « artisans-artistes- magiciens du livre ». Chacun à leur façon, ils nous feront voyager dans les coulisses de leurs créations..

Dimanche 2023-07-08 14:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. 5 EUR.

Le Moulin de la Fontaine

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The spaces of the mill will be dedicated to two « artisans-artists-book magicians ». Each in their own way, they will take us behind the scenes of their creations.

Los espacios del molino estarán dedicados a dos « artesanos-artistas-magos de los libros ». Cada uno a su manera, nos llevarán entre bastidores de sus creaciones.

Die Räume der Mühle werden zwei « Handwerkern, Künstlern und Buchzauberern » gewidmet sein. Jeder von ihnen wird uns auf seine Weise hinter die Kulissen seiner Kreationen führen.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT de Vendome – Territoires Vendomois