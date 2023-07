Ouverture exceptionnelle du moulin de la Croix Le moulin de la Croix Ratte, 17 septembre 2023, Ratte.

Ouverture exceptionnelle du moulin de la Croix Dimanche 17 septembre, 14h00 Le moulin de la Croix

Pierre Renaud, intarissable sur l’histoire du petit moulin de la Croix à Ratte vous accueille et vous livre tous les secrets des meuniers et l’histoire de ce site mentionné dès 1666.

Le moulin de la Croix Route de Saint-Martin-du-Mont 71500 Ratte Ratte 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385762716 http://www.ecomusee-bresse71.com [{« type »: « email », « value »: « ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 76 27 16 »}] Ce petit moulin avec sa roue à aubes, était mentionné dès 1366 et fut en activité jusqu’en 1943. Il est un bel exemple du petit patrimoine du pays bressan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

