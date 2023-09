Atelier de fabrication de shampoing solide Le Moulin de Chantelle Chantelle, 6 novembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Pour être sûr(e) des constituants de votre shampoing, venez le fabriquer vous-même! A l’orange, huile de moutarde et Patchouli, il rendra tous types de cheveux doux et soyeux! Vous repartirez avec 2 shampoings et la recette. Sur inscription..

2023-11-06 18:00:00 fin : 2023-11-06 20:00:00. .

Le Moulin de Chantelle Lieu-dit Truelle

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To be sure of the ingredients of your shampoo, come and make it yourself! With orange, mustard oil and patchouli, it will make all types of hair soft and silky! You will leave with 2 shampoos and the recipe. On registration.

Para estar seguro de los ingredientes de su champú, ¡venga a prepararlo usted mismo! Con naranja, aceite de mostaza y pachulí, dejará suave y sedoso todo tipo de cabello Se llevará 2 champús y la receta. Inscripción previa.

Um sicherzugehen, dass dein Shampoo die richtigen Inhaltsstoffe hat, kannst du es selbst herstellen! Mit Orangen, Senföl und Patchouli macht es alle Haartypen weich und seidig! Sie nehmen 2 Shampoos und das Rezept mit nach Hause. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme Val de Sioule