Atelier fabrication de déodorant crème Le Moulin de Chantelle Chantelle, 21 août 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Pour être sûr(e) des constituants de vos cosmétiques, pourquoi ne pas les fabriquer vous-même? Doux et efficace, vous choisirez l’huile essentielle en fonction de vos goûts ! Sur inscription..

2023-08-21 18:00:00 fin : 2023-08-21 20:00:00. .

Le Moulin de Chantelle Lieu-dit Truelle

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To be sure of the constituents of your cosmetics, why not make them yourself? Gentle and efficient, you will choose the essential oil according to your taste! On registration.

Para estar segura de los ingredientes de sus cosméticos, ¿por qué no elaborarlos usted misma? Suave y eficaz, ¡elegirá el aceite esencial a su gusto! A la inscripción.

Wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihre Kosmetika die richtigen Inhaltsstoffe haben, stellen Sie sie doch einfach selbst her Sanft und effizient, wählen Sie das ätherische Öl nach Ihrem Geschmack! Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule