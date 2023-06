Atelier de fabrication de crème à raser homme/femme Le Moulin de Chantelle Chantelle, 17 juillet 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Pour être sûr(e) des constituants de vos cosmétiques, venez les fabriquer vous-même! Cette mousse à raser laissera votre peau douce et agréablement parfumée selon vos goûts. Sur inscription..

2023-07-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-17 20:00:00. .

Le Moulin de Chantelle Lieu-dit Truelle

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To be sure of the ingredients of your cosmetics, come and make them yourself! This shaving foam will leave your skin soft and pleasantly scented according to your taste. On registration.

Para estar seguro de los ingredientes de sus cosméticos, ¡venga y fabríquelos usted mismo! Esta espuma de afeitar le dejará la piel suave y agradablemente perfumada a su gusto. A la inscripción.

Wenn du dir sicher sein willst, welche Inhaltsstoffe deine Kosmetika haben, stelle sie selbst her! Dieser Rasierschaum wird Ihre Haut weich und angenehm duftend machen, ganz nach Ihrem Geschmack. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule