Passion Poney Le Moulin de Barbieres Thaon, 9 juillet 2023, Thaon.

Passion Poney 10 – 14 juillet Le Moulin de Barbieres 385€

Projet :

Ce séjour te permettra de profiter au mieux des poneys car ils seront installés directement dans le centre. Tu pourras également pratiquer l’équitation grâce à des animations programmées : balades dans le parc et en carrière, tu pourras dès le matin jusqu’au soir profiter de nos adorables poneys, les panser, les nourrir, les promener…

Mais tu pourras également profiter de nombreuses autres activités :

– Initiation au Tir à l’arc (Soft Archery)

– Repas trappeur, veillée pour observer les étoiles…

– Découverte de l’environnement naturel : bois, forêt, rivière

– Grands jeux en forêt

– Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées…

– Construction de cabanes

– Sorties et baignades à la mer

Le Moulin de Barbieres Le moulin de Barbieres 14610 Thaon Thaon 14610 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.uncmt.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231468040 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@uncmt.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T00:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

poney nature