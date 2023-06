Nature et Gourmandises Le Moulin de Barbieres Thaon, 9 juillet 2023, Thaon.

Nature et Gourmandises 10 – 14 juillet Le Moulin de Barbieres 354€

Projet :

Ce séjour te permettra de prendre un bol d’air frais, de découvrir les poneys et l’environnement naturel qu’offre ce centre.

Tu pourras t’initier au jardinage et bein-sûr réaliser des recettes de cuisine avec des produits du jardin : salades, tomates, radis, herbes aromatiques…

Egalement fabriquer du pain dans un four à pain authentique !

Mais tu pourras également profiter de nombreuses autres activités :

– Initiation au Tir à l’arc (Soft Archery)

– Repas trappeur, veillée pour observer les étoiles…

– Découverte de l’environnement naturel : bois, forêt, rivière

– Grands jeux en forêt

– Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées…

– Construction de cabanes

– Sorties et baignades à la mer

Le Moulin de Barbieres Le moulin de Barbieres 14610 Thaon Thaon 14610 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.uncmt.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231468040 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@uncmt.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T00:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

poney nature