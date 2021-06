« LE MOULIN D’AZAM. » Cesseras, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Cesseras.

« LE MOULIN D’AZAM. » 2021-10-09 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-09

Cesseras Hérault Cesseras

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

« Le moulin d’Azam. »

Niché au creux

des gorges de la Cesse, le moulin de la Coquille – dit aussi moulin d’Azam – est mentionné dès le XVIe siècle et appartenait à une puissante dynastie de meuniers. Découvrez l’histoire de ce site avec Robert Marty, historien de Cesseras, Sylvain Durand, archéologue, François Azam, propriétaire du site, et Karyn Orengo, chargée de l’inventaire du patrimoine des moulins à eau de l’Opération Grand Site Cité de Minerve

gorges de la Cesse et du Brian, en partenariat avec la Région Occitanie.

Suivez le Guide : Découvrez le Pays

Conférence « Le moulin d’Azam. »

Suivez le Guide : Découvrez le Pays

Conférence « Le moulin d’Azam. »

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

« Le moulin d’Azam. »

Niché au creux

des gorges de la Cesse, le moulin de la Coquille – dit aussi moulin d’Azam – est mentionné dès le XVIe siècle et appartenait à une puissante dynastie de meuniers. Découvrez l’histoire de ce site avec Robert Marty, historien de Cesseras, Sylvain Durand, archéologue, François Azam, propriétaire du site, et Karyn Orengo, chargée de l’inventaire du patrimoine des moulins à eau de l’Opération Grand Site Cité de Minerve

gorges de la Cesse et du Brian, en partenariat avec la Région Occitanie.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par