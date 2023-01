Le Moulin d’Antoine – Visite et démonstration Cressensac-Sarrazac Cressensac-Sarrazac Cressensac-Sarrazac Catégories d’Évènement: Cressensac-Sarrazac

Lot Cressensac-Sarrazac Venez voir tourner les deux meules ancestrales en pierre de 600 kg chacune, entrainées par un jeu de courroies et poulies, pour broyer les cerneaux, venez découvrir comment la pâte à noix est portée à la bonne température pour la pression en prenant soin de bien la brasser dans un gros poêlon en fonte d’un mètre de diamètre, venez admirer le travail de la presse manuelle qui permet au précieux nectar blond de s’écouler en offrant une huile vierge au parfum incomparable et aux bienfaits avérés.

Dimanche 25 juin 2023 de 10h à midi, le moulin d’Antoine à L’Hôpital Saint-Jean dans le nord du Lot vous attend pour une démonstration de fabrication d’huile de noix dans le cadre de la Journée du Petit Patrimoine et des Moulins.

Vendredi 14 juillet 2023 de 10h à midi, le moulin d’Antoine à L’Hôpital Saint-Jean dans le nord du Lot vous attend pour une démonstration de fabrication d’huile de noix dans le cadre de la fête nationale.

Lundi 14 août 2023 à partir de 20h, le moulin d’Antoine à L’Hôpital Saint-Jean dans le nord du Lot vous attend pour une démonstration de fabrication d’huile de noix dans le cadre du marché gourmand organisé par la municipalité.

Dimanche 17 septembre 2023 de 10h à midi, le moulin d’Antoine à L’Hôpital Saint-Jean dans le nord du Lot vous attend pour une démonstration de fabrication d’huile de noix dans le cadre des journées du patrimoine. Le Moulin d’Antoine est un moulin à huile de noix, situé sur la commune de Cressensac-Sarrazac, place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean. Après avoir ramassé les noix à l’automne, après quelques séances de dénoisillage au début du printemps, il est l’heure de mettre en action le Moulin d’Antoine @ 2017 Thierry Dubuc – Auteur Photographe

