Visite contée Le Moulin d’Ajon Maisoncelles-sur-Ajon Catégories d’Évènement: Calvados

Maisoncelles-sur-Ajon Visite contée Le Moulin d’Ajon Maisoncelles-sur-Ajon, 16 septembre 2023, Maisoncelles-sur-Ajon. Visite contée 16 et 17 septembre Le Moulin d’Ajon Visite contée, Vous serez transportés au XVIIIième siècle lorsque le moulin à eau transformait le froment en farine. La vie du meunier vous sera racontée avec la visite de la roue à augets, des meules, des systèmes hydrauliques et de l’ancienne salle des machines. Energies renouvelables Au cours de la visite, vous découvrirez concrètement les installations d’énergies renouvelables mises en place. Vous saurez tout sur la production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique, la production d’eau chaude sanitaire avec l’énergie solaire et l’utilisation de la géothermie verticale pour chauffer l’habitation. Le Moulin d’Ajon 1 route du Moulin d’Ajon, 14210 Maisoncelles-sur-Ajon Maisoncelles-sur-Ajon 14210 Calvados Normandie 02 31 77 46 24 – 06 63 29 49 52 https://www.lemoulindajon.com http://www.facebook.com/Le-Moulin-dAjon Ancien moulin à blé situé sur l’Ajon à Maisoncelles-sur-Ajon. Aujourd’hui restauré dans les règles de l’art, avec une réplique authentique de sa roue en bois, il propose des séjours en maison d’hôtes et une vitrine pour les énergies renouvelables. Sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Le Moulin d’Ajon Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Maisoncelles-sur-Ajon Autres Lieu Le Moulin d'Ajon Adresse 1 route du Moulin d'Ajon, 14210 Maisoncelles-sur-Ajon Ville Maisoncelles-sur-Ajon Departement Calvados Lieu Ville Le Moulin d'Ajon Maisoncelles-sur-Ajon

Le Moulin d'Ajon Maisoncelles-sur-Ajon Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maisoncelles-sur-ajon/